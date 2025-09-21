Ufficiale Altro rinforzo in difesa per il Rimini: preso il giovane Andrea Petta

Altro rinforzo in difesa per il Rimini, che ha annunciato l'ingaggio di Andrea Petta. Di seguito il comunicato ufficiale del club:

Rimini Football Club è lieto di annunciare l’ingaggio di Andrea Petta, difensore romano classe 2005.

Cresciuto nel settore giovanile della Lazio, con cui ha disputato anche il campionato Primavera 1 e la UEFA Youth League, Petta ha proseguito la propria giovane carriera nel Frosinone Primavera, accumulando ulteriore esperienza nel calcio giovanile di vertice, per poi far ritorno al club biancoceleste nel 2024.

Difensore centrale di piede sinistro, solido e affidabile in marcatura, è in grado di adattarsi anche sulla corsia mancina, garantendo duttilità e soluzioni alternative al reparto arretrato biancorosso.

Benvenuto a Rimini, Andrea!