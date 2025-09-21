Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Ufficiale

Altro rinforzo in difesa per il Rimini: preso il giovane Andrea Petta

Altro rinforzo in difesa per il Rimini: preso il giovane Andrea PettaTUTTO mercato WEB
© foto di Gilberto Poggi/TuttoLegaPro.com
Oggi alle 16:11Serie C
di Daniel Uccellieri

Altro rinforzo in difesa per il Rimini, che ha annunciato l'ingaggio di Andrea Petta. Di seguito il comunicato ufficiale del club:

Rimini Football Club è lieto di annunciare l’ingaggio di Andrea Petta, difensore romano classe 2005.

Cresciuto nel settore giovanile della Lazio, con cui ha disputato anche il campionato Primavera 1 e la UEFA Youth League, Petta ha proseguito la propria giovane carriera nel Frosinone Primavera, accumulando ulteriore esperienza nel calcio giovanile di vertice, per poi far ritorno al club biancoceleste nel 2024.

Difensore centrale di piede sinistro, solido e affidabile in marcatura, è in grado di adattarsi anche sulla corsia mancina, garantendo duttilità e soluzioni alternative al reparto arretrato biancorosso.

Benvenuto a Rimini, Andrea!

Articoli correlati
Rimini, altro volto nuovo in arrivo: è fatta per il giovane Andrea Petta Rimini, altro volto nuovo in arrivo: è fatta per il giovane Andrea Petta
Altre notizie Serie C
Torres, Pazienza: "Squadra in crescita, siamo sulla strada giusta" Torres, Pazienza: "Squadra in crescita, siamo sulla strada giusta"
Serie C, vittorie per Vicenza e Lecco. Trapani fermato dal Team Altamura Serie C, vittorie per Vicenza e Lecco. Trapani fermato dal Team Altamura
Altro rinforzo in difesa per il Rimini: preso il giovane Andrea Petta UfficialeAltro rinforzo in difesa per il Rimini: preso il giovane Andrea Petta
Serie C, seconda vittoria consecutiva per l'Inter U23. Finisce in parità Alcione-Renate... Serie C, seconda vittoria consecutiva per l'Inter U23. Finisce in parità Alcione-Renate
Perugia, ecco il nuovo allenatore: panchina affidata a mister Braglia UfficialePerugia, ecco il nuovo allenatore: panchina affidata a mister Braglia
Rimini, altro annuncio: preso a centrocampo il classe 2004 Leoncini UfficialeRimini, altro annuncio: preso a centrocampo il classe 2004 Leoncini
Rimini, volto nuovo per il reparto arretrato: preso Nicola Falasco UfficialeRimini, volto nuovo per il reparto arretrato: preso Nicola Falasco
Adesso c'è anche l'ufficialità: il Perugia ha esonerato Vincenzo Cangelosi UfficialeAdesso c'è anche l'ufficialità: il Perugia ha esonerato Vincenzo Cangelosi
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Allegri l’anti Conte. Altro che Corto Muso il suo Milan segna a raffica. Juve primato senza sorrisi e quanti dubbi su Tudor. Il Var torna protagonista. Orsolini salva il Bologna
Le più lette
1 Allegri l’anti Conte. Altro che Corto Muso il suo Milan segna a raffica. Juve primato senza sorrisi e quanti dubbi su Tudor. Il Var torna protagonista. Orsolini salva il Bologna
2 Inter-Sassuolo, le probabili formazioni: Martinez può far rifiatare Sommer, c'è Bisseck
3 Napoli-Pisa, le probabili formazioni: Conte può concedere un'occasione a David Neres
4 Serie A, 4^ giornata LIVE: Josep Martinez dal 1', Conte cambia l'attacco
5 Torino-Atalanta, le probabili formazioni: Baroni col dubbio modulo, scatta l'ora di Samardzic?
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, 4^ giornata LIVE: Josep Martinez dal 1', Conte cambia l'attacco
Immagine top news n.1 Atalanta e Cremonese a braccetto, stop Torino. La classifica di Serie A aggiornata
Immagine top news n.2 Parma ancora senza gol: a Cremona tira 15 volte ma finisce 0-0, Nicola imbattuto
Immagine top news n.3 L'Atalanta sbanca il "Grande Torino": doppio Krstovic e Sulemana stendono 3-0 il Toro
Immagine top news n.4 Lazio-Roma 0-1, le pagelle: Pellegrini, buona la prima. Tavares-Belahyane, che ingenuità
Immagine top news n.5 Serie A, la classifica aggiornata: la Roma aggancia il secondo posto, Lazio in caduta libera
Immagine top news n.6 Gasp! Decide Pellegrini: l'ex capitano firma il derby, 1-0 della Roma sulla Lazio di Sarri
Immagine top news n.7 Lazio-Roma, le formazioni ufficiali: Sarri sorprende, Gasperini rilancia Pellegrini
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Perché con Pio Esposito l'Inter ha vinto tre volte Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il futuro del Milan parte dai rinnovi: un caso complicato e i big da blindare
Immagine news podcast n.2 Operazione rinnovo: la Juventus riuscirà a trasformare Yildiz nel suo nuovo Del Piero?
Immagine news podcast n.3 Più forte dell'ultima estate: Calhanoglu è sempre più fondamentale per l'Inter
Immagine news podcast n.4 Sta cambiando a sorpresa anche il futuro di Dusan Vlahovic?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Banchieri sulle squadre U23: "Senza molti si sarebbero persi. Ma servirebbe un campionato ad hoc"
Immagine news Serie C n.2 Banchieri e il Messina: "Esperienza fantastica in campo, fuori ci mancava tutto"
Immagine news Serie C n.3 Maurizi: "Brescia e Vicenza non possono ambire a restare in C. L'Arezzo può vincere il girone"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Baroni spiega le difficoltà del Torino: "Credo che molto dipenda dall'atteggiamento mentale"
Immagine news Serie A n.2 Difesa viola ferma e Kempf porta il al pareggio: è 1-1 al Franchi dopo un'ora di gioco
Immagine news Serie A n.3 Cremonese, Nicola: "Vardy torna per la prossima. Contento della squadra"
Immagine news Serie A n.4 La Lazio ringrazia la sua gente: "Il derby è perso ma voi la vittoria più grande"
Immagine news Serie A n.5 Atalanta, Juric: "La partita contro il PSG ci ha dato forza. Infortuni? Abbiamo una rosa lunga"
Immagine news Serie A n.6 Dossena: "Il tridente che avevamo ai miei tempi a Napoli in Italia non si è mai più visto"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Pescara-Empoli 4-0, le pagelle: Oliveri con due fiammate, Fulignati non è imbattibile. Dagasso di classe
Immagine news Serie B n.2 Serie B, le formazioni ufficiali di Padova-Virtus Entella: Lasagna sfida Fumagalli
Immagine news Serie B n.3 Serie B, Pescara travolgente: 4-0 all'Empoli, prima vittoria stagionale per il Delfino
Immagine news Serie B n.4 Avellino, Besaggio dopo il 4-3 alla Carrarese: "Bravi e compatti, abbiamo saputo soffrire"
Immagine news Serie B n.5 Avellino, Biancolino: "Prova di carattere, sono orgoglioso di allenare questa squadra"
Immagine news Serie B n.6 Carrarese-Avellino 3-4, le pagelle: Abiuso trova il primo gol, Russo segna ancora
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Torres, Pazienza: "Squadra in crescita, siamo sulla strada giusta"
Immagine news Serie C n.2 Serie C, vittorie per Vicenza e Lecco. Trapani fermato dal Team Altamura
Immagine news Serie C n.3 Altro rinforzo in difesa per il Rimini: preso il giovane Andrea Petta
Immagine news Serie C n.4 Serie C, seconda vittoria consecutiva per l'Inter U23. Finisce in parità Alcione-Renate
Immagine news Serie C n.5 Perugia, ecco il nuovo allenatore: panchina affidata a mister Braglia
Immagine news Serie C n.6 Rimini, altro annuncio: preso a centrocampo il classe 2004 Leoncini
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Coppa Italia femminile: poker per Parma e Genoa, tris della Ternana
Immagine news Calcio femminile n.2 Juventus Women, le gare con Benfica e Manchester United all'Allianz Stadium
Immagine news Calcio femminile n.3 Schough si apre: "Dal mio arrivo all'Inter penso di essere maturata. E Polli è spettacolare"
Immagine news Calcio femminile n.4 Calcio inglese in lutto: morto a 47 anni Matt Beard. Due titoli con il Liverpool Women
Immagine news Calcio femminile n.5 Coppa Italia Women, oggi si conclude il 1° turno: in campo Genoa, Parma e Ternana
Immagine news Calcio femminile n.6 La stella inglese Russo: "Voglio il Mondiale. E un giorno mi piacerebbe vivere in Italia"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.162 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Vincenzo Guerini, una carriera finita troppo presto e la "rivincita" da allenatore Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Campioni in rampa di lancio (Yildiz), campioni di cristallo (Dybala), campioni dispersi (Lookman)…