Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 10 aprile

SPALLETTI RINNOVA CON LA JUVENTUS, CHE CI RIPROVA ANCHE PER VLAHOVIC. L'INTER RIPORTA 'A CASA' STANKOVIC JUNIOR, MANCA SOLO L'ANNUNCIO PER IL PROLUNGAMENTO DI SABELLI CON IL GENOA

Luciano Spalletti ha rinnovato il suo contratto da allenatore della Juventus fino al 2028, come comunicato dallo stesso club bianconero. La Juve ha annunciato il prolungamento con un contenuto social in cui si vede Spalletti comunicare la decisione e l'avvenuta firma alla squadra: "I primi a saperlo. La squadra sempre prima di tutto. Spalletti 2028 - si inizia da qui", il commento a margine.

Da un rinnovo all'altro, da Spalletti a Dusan Vlahovic? Questa è la speranza della Juventus, che punta a blindare anche il suo centravanti oltre al tecnico. Ancora però esistono e resistono distanze tra domanda e offerta.

Robert Lewandowski è in scadenza di contratto con il Barcellona, e sul suo futuro impazzano le voci, che vorrebbero anche la Juventus ma soprattutto il Milan pronte a entrare in azione. Intanto il suo attuale allenatore Flick ha glissato sul futuro del centravanti: "Credo di aver già risposto a questa domanda in ogni conferenza stampa. Ho sempre detto che ora non è il momento giusto per parlarne".

Non solo Lewa, ma anche un giovane talento turco nel mirino del Milan, che apprezza Can Uzun, trequartista 20enne che gioca in Germania con l'Eintracht Francoforte e il cui cartellino è valutato 40-45 milioni di euro.

L'Inter prepara il futuro e avrebbe deciso di far rientrare alla base il centrocampista figlio d'arte Aleksandar Stankovic dal Club Brugge. E continua anche la caccia al talentuoso Vasilije Kostov, trequartista della Stella Rossa.

Nuovo nome per la fascia sinistra dell'Inter, che punta Moncef Zekri, in Marocco considerato l'erede di Hakimi, e oggi in forza al Mechelen, in Belgio. Si parla di una pronta proposta da 4,2 milioni di euro.

Kerem Alajbegovic è stato tra gli incubi della Nazionale italiana in Bosnia e la prossima estate sarà tra i protagonisti del mercato. Tornerà al Bayer Leverkusen, che lo ha riacquistato dal Salisburgo, ma piace a tante squadre. Anche in Serie A, dove in prima fila sembrano esserci Milan e Roma.

Il Torino ha messo nel mirino Caleb Okoli per rinforzare la propria difesa. Il centrale scuola Atalanta, oggi al Leicester, vorrebbe tornare a giocare in Italia.

Parma e Sassuolo studiano il profilo del promettente Julien Yanda, terzino classe 2007 del Bayern Monaco, che i bavaresi hanno tesserato a gennaio scorso dal St.Pauli ma che non ha mai trovato spazio in Prima Squadra fino a questo momento.

Stefano Sabelli è a un passo dal rinnovo fino al 2028 con il Genoa, manca solo l'annuncio.

IL BORUSSIA DORTMUND BLINDA SCHLOTTERBECK, UN NUOVO AMMINISTRATORE DELEGATO PER L'OLYMPIQUE MARSIGLIA

Niente addio al Borussia Dortmund per Nico Schlotterbeck: uno dei pilastri della difesa giallonera ha rinnovato fino al 2031, sarà perno del futuro per i tedeschi.

L'Olympique Marsiglia ha un nuovo amministratore delegato, è Stephane Richard, scelto dal proprietario Frank McCourt per guidare il club in un momento difficile.

Fernando, centrocampista classe 1987 vincitore dell'Europa League due volte con il Siviglia e una con il Porto, ha annunciato il proprio ritiro dal calcio giocato.