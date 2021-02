Corsera: "Lite Conte-Agnelli, com'è possibile che nessuno abbia sentito niente?"

vedi letture

“Se ne sono accorti tutti tranne chi avrebbe dovuto sentire”. Il Corriere della Sera fa il punto sulla lite tra Conte e Agnelli, neanche toccata ieri dal Giudice Sportivo post Coppa Italia, evidentemente perché non menzionata nel referto del direttore di gara “Due martellate inflitte, nel giro di 15 giorni, alla credibilità del pallone - scrive il quotidiano milanese legandola anche alla vicenda Ibra-Lukaku - l’interrogativo è come sia possibile che nessuno abbia sentito niente. Passi per l’arbitro, concentrato sulle questioni di campo, ma i due ispettori della procura e il quarto uomo come possono aver ignorato l’ignobile gazzarra? […] Toccherà alla procura giungere a una conclusione oggettiva. Vista l’assenza di aggravanti razziste, le sanzioni non saranno pesanti: Conte rischia due giornate di squalifica, Agnelli un mese di inibizione. Ma per adesso sono solo ipotesi”.