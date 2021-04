Cosa cambierebbe con Allegri? La dirigenza e l'aut aut dato nel 2019

Tra i tanti retroscena venuti a galla con l'addio di Massimiliano Allegri, c'è anche l'aut aut dato dalla dirigenza, in particolare Pavel Nedved, per cambiare guida tecnica dopo la sconfitta contro l'Ajax di due anni fa. Il 2019 poteva sembrare in discesa, visto l'andata giocata contro gli olandesi e la semifinale, possibile, contro il Tottenham. Una autostrada verso la finale contro il Liverpool che, invece, è diventato un vicolo cieco. C'era chi già parlava di Zidane - che era stato comunque sondato - oltre ai soliti guardiolisti dell'ultima ora dopo l'arrivo di Cristiano Ronaldo un anno prima.

Quell'aut aut aveva fatto pendere la bilancia nei confronti di Allegri. O meglio, impossibile sperare di continuare con una dirigenza che aveva già praticamente scelto di cambiare strada. C'era però il Presidente, Andrea Agnelli, che non era affatto convinto della bontà della scelta. Perché se è vero che l'intenzione era quella di avere un top, la sensazione è che Allegri potesse essere comunque una buona scelta per evitare mari troppo agitati.

Cosa cambierebbe con un ritorno di Allegri? È una bella domanda perché anche la dirigenza potrebbe trovarsi in una posizione scomoda. L'aut aut di qualche anno fa probabilmente non è più di moda visti i due anni passati fra Sarri - che lo Scudetto l'ha vinto - e Pirlo, probabilmente troppo acerbo per la panchina. Però gli equilibri rischierebbero di essere differenti, con Allegri investito nuovamente di un potere che altri hanno cercato di imporre, senza riuscire però nel loro intento. E quindi, quale futuro per Nedved e Paratici, in questa nuova vecchia Juventus? Per ora non è dato sapere.