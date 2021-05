Dagospia - Elkann vuole silurare Pirlo, più vicino l'addio di Agnelli: in arrivo Nasi e nuovo ad

vedi letture

Novità in arrivo per la Juventus? Il giorno chiave, è noto, sarà giovedì 27 maggio: dopodomani si celebrerà l’assemblea degli azionisti Exor, la holding della famiglia Agnelli che controlla anche il club bianconero. Da capire, in primo luogo, la posizione del presidente Andrea Agnelli: secondo quanto riferito da Dagospia, John Elkann, il capofamiglia, vorrebbe cambiare, anche se questo potrebbe non avvenire subito e quindi dopo il 27. La successione dovrebbe essere affidata ad Alessandro Nasi, con il quale arriverebbe un amministratore delegato a sorpresa, di cui però il sito diretto da Roberto D’Agostino non fa il nome. Uno dei temi di scontro tra Elkann e Agnelli sarebbe quello della guida tecnica della squadra: Andrea vorrebbe continuare con Andrea Pirlo, mentre John vuole cambiare, chiamando in panchina uno tra Simone Inzaghi e Massimiliano Allegri.