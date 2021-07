I giorni dell'assalto Juventus a Locatelli: contatto per provare a chiudere col Sassuolo

La Juventus ha in mente un obiettivo su tutti per il proprio centrocampo: Manuel Locatelli. Un giocatore, quello del Sassuolo, che ha dimostrato grandissima sintonia anche col gruppo dei bianconeri in Nazionale, fattore certamente di non poco conto nelle scelte di Massimiliano Allegri e del team mercato guidato da Federico Cherubini. Dopo i primi summit esplorativi, per capire richieste e potenziali offerte, contropartite possibili, gradite e non, già in questa settimana i bianconeri rivedranno la dirigenza dei neroverdi per provare a trovare la quadra.

La richiesta è di almeno 40-45 milioni di euro, la Juventus per adesso si spinge a 30 più una contropartita da individuare tra Nicolò Fagioli e Nicolò Rovella. Sembra uscire dal novero delle contropartite Gianluca Frabotta, destinato al prestito al Genoa che ha superato la concorrenza nelle ultime ore. La trattativa però procede: dall'estero sono arrivati fior d'interessamenti per Locatelli che avrebbe però dato priorità totale alla Juventus. E nei prossimi giorni i club cercheranno l'intesa.