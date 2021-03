Gli italiani in Nazionale - Rabiot comanda la mediana francese di Deschamps, ma senza brillare

90 minuti nell'1-1 con l'Ucraina, appena 31 nel 2-0 rifilato in trasferta al Kazakistan. Adrien Rabiot non ha brillato con la Nazionale francese, pur mantenendosi ai piani alti della piramide gerarchica del ct Didier Deschamps. Il centrocampista della Juventus adesso è atteso insieme ai suoi compagni dal big match di mercoledì, terzo e ultimo impegno in questa sosta per le qualificazioni a Qatar 2022, contro la Bosnia di Dzeko.

Francia-Ucraina 1-1: 90 minuti

Kazakistan-Francia 0-2: 31 minuti