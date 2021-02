I volti nuovi: alla scoperta di Sangowski. Un ariete per Cagliari, Walukiewicz come ispirazione

E' finito due giorni fa il calciomercato e non mancano i volti nuovi sbarcati in Serie A. Tanti giocatori che arrivano in Italia per provare a dare una scossa alle varie squadre, tra chi lotta per i grandi obiettivi o chi cerca di salvarsi. Oggi Tuttomercatoweb.com li racconta con schede e approfondimenti dedicati.

Tra presente e futuro. Il Cagliari, che ha pescato a doppie mani tra i giocatori di grande esperienza nelle ultime sessioni di calciomercato, tra Diego Godin, Radja Nainggolan e non solo, guarda anche al domani. Dalla Polonia arriva un centravanti di grande fisico e stazza che andrà a integrarsi nella Primavera ma che avrà, garantiscono in patria, presto un affaccio anche in prima squadra. Si tratta di Jakub Sangowski, punta di grandissima fisicità che ha iniziato la carriera nelle giovanili del Lechia Gdansk. Prima ancora lo Zaglebie Lubin e nell'ultima stagione il debutto con costanza tra i professionisti.

Colpo per la Primavera La formula è quella dell'acquisto con opzione di riscatto ma, scrivono in Polonia, che presto sarà parte della prima squadra. Con lo Zaglebie Sosnowiec ha già conquistato un affaccio importante tra i professionisti. Tre partite, il Sosnowiec lo ha salutato augurandogli il meglio per il futuro. Nel Cagliari dove sogna di ripercorrere le orme di un compagno di squadra come il nazionale polacco Sebastian Walukiewicz.

Nome Jakub Sangowski

Arriva da Lechia Gdansz (era in prestito allo Zaglebie Sosnowiec)

Squadra attuale Cagliari

Ruolo Centravanti