I voti alla Serie A - Hellas Verona, Zaccagni da big. Kalinic e Lasagna insufficienti

Un Hellas Verona brillante nella prima parte di stagione che però non ha dato seguito agli ottimi risultati nel finale, una volta raggiunta la salvezza. Gli scaligeri hanno mostrato un buon gioco, mettendo in evidenza la crescita di elementi talentuosi come Zaccagni, Silvestri e Dimarco. Antonin Barak la piacevole novità, col centrocampista ceco che ha raggiunto picchi altissimi nei primi due mesi del 2021. Come l'anno scorso manca un vero finalizzatore: male Kalinic e Lasagna. Queste le medie voto dei gialloblù al termine del campionato:

Più del 50% di presenze a voto

6,31 ZACCAGNI

6,22 DIMARCO

6,22 SILVESTRI

6,12 FARAONI

6,07 BARAK

6,07 MAGNANI

6,03 LOVATO

6,00 GUNTER

5,96 CECCHERINI

5,95 VELOSO

5,94 ILIC

5,94 LAZOVIC

5,88 TAMEZE

5,83 DAWIDOWICZ

5,66 LASAGNA

Meno del 50% di presenze a voto

6,13 PANDUR

6,00 BERARDI

6,00 UDOGIE

5,94 FAVILLI

5,92 BESSA

5,91 COLLEY

5,89 SALCEDO

5,88 VIEIRA

5,77 STURARO

5,75 CETIN

5,75 EMPEREUR

5,75 RUEGG

5,59 KALINIC

5,50 DANZI

4,50 TUPTA