I voti alla Serie A - Roma, Mkhitaryan è il migliore. Pedro delude, Smalling non si ripete

Una Roma che per buona parte della stagione si è ritrovata in zona Champions e che è crollata solamente negli ultimi mesi, quando il doppio impegno con l'Europa League ha tolto energie ai giallorossi, già martoriati da tanti infortuni. Stagione chiusa al 7° posto, si ripartirà con un nuovo tecnico (Mourinho) e una nuova competizione (Conference League). Fonseca saluta da gran signore togliendosi almeno lo sfizio di vincere il derby. Fra i giocatori si distingue Henrikh Mkhitaryan, fondamentale per classe, gol e assist che riesce sempre a sfornare. Gol in grande quantità sono arrivati da Veretout mentre Spinazzola si conferma come miglior esterno sinistro italiano. Dopo un promettente inizio lo spagnolo Pedro scivola in una serie di prestazioni deludenti e Smalling non riesce a confermarsi sui livelli della stagione passata. Male l'El Shaarawy-bis. Di seguito le medie voto giallorosse al termine di questo campionato:

Più del 50% di partite a voto:

6,29 MKHITARYAN

6,28 VERETOUT

6,26 SPINAZZOLA

6,22 PELLEGRINI

6,12 MANCINI

6,06 KARSDORP

6,02 PAU LOPEZ

6,00 MAYORAL

5,98 DZEKO

5,96 VILLAR

5,90 CRISTANTE

5,87 IBANEZ

5,83 PEDRO

5,75 BRUNO PERES

Meno del 50% di partite a voto:

6,40 FUZATO

6,13 DARBOE

6,12 MIRANTE

6,04 CARLES PEREZ

6,00 PASTORE

5,93 SMALLING

5,78 EL SHAARAWY

5,78 KUMBULLA

5,75 JUAN JESUS

5,70 DIAWARA

5,67 SANTON

5,60 FAZIO

5,60 REYNOLDS

5,50 CALAFIORI