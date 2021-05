I voti alla Serie A - Spezia, un miracolo Italiano. Provedel da rimpiazzo a indispensabile

Contro ogni pronostico della vigilia, lo Spezia riesce a mantenere la Serie A. Un traguardo impensabile a inizio della stagione, considerando la promozione avvenuta il 20 agosto, appena 38 giorni prima della partita d'esordio nel massimo campionato. E con una squadra da rifare per la nuova categoria. Eppure Vincenzo Italiano è riuscito nell'impresa e con merito e la convocazione in Nazionale di Matteo Ricci è il simbolo dell'incredibile lavoro fatto. Il migliore per media voto è a sorpresa Ivan Provedel, acquisto dell'ultim'ora per rimpiazzare l'infortunato Zoet. Molto bene Pobega e impressionante l'impatto iniziale di Nzola. Queste le medie voto degli aquilotti in questo campionato:

Più del 50% di presenze a voto

6,22 PROVEDEL

6,18 POBEGA

6,16 MAGGIORE

6,08 NZOLA

6,05 ERLIC

6,04 ESTEVEZ

6,02 BASTONI

6,00 GYASI

6,00 RICCI

5,94 AGUDELO

5,90 CHABOT

5,89 TERZI

5,86 MARCHIZZA

5,75 BARTOLOMEI

5,74 FARIAS

5,64 VIGNALI

Meno del 50% di presenze a voto

6,67 RAFAEL

6,50 CAPRADOSSI

6,11 SENA

6,09 VERDE

6,06 SAPONARA

6,05 AGOUME

6,00 MATTIELLO

6,00 PICCOLI

6,00 ZOET

5,93 GALABINOV

5,88 ISMAJILI

5,88 RAMOS

5,84 FERRER

5,75 DELL’ORCO

5,69 ACAMPORA

5,50 MASTINU

5,42 SALA