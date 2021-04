Il punto sulla Premier League – City senza ostacoli, crollo del Chelsea contro il WBA

vedi letture

Risultati della 30ª giornata di Premier League e classifica aggiornata.

La 30ª giornata di Premier League ha regalato conferme e sorprese, sia in testa che in coda alla classifica. Un turno che conferma un’impressione già dominante nelle ultime settimane: eccezion fatta per il primo e per l’ultimo posto, occupati rispettivamente da Manchester City e Sheffield United, tutto sarà in ballo fino alla fine.

I DUE CLUB DI MANCHESTER IN FUGA – Come già anticipato, il Manchester City ha conquistato l’ennesima vittoria battendo per 0-2 il Leicester in trasferta, l’ennesimo capitolo della cavalcata trionfale di Citizens, ormai in volo verso un titolo che potrebbe sfuggire solo a causa di un clamoroso harakiri. Seppur a distanze siderali dai cugini continua a fare bene anche il Manchester United, che ha battuto per 2-1 il Brighton. Una vittoria che porta i Red Devils a +4 sul Leicester terzo.

TRAFFICO IN ZONA EUROPA – Se per i primi due posti sembra ormai una faccenda di Manchester, c’è grande bagarre per le altre posizioni valide per le qualificazioni alle coppe europee. Al momento è quarto il West Ham, che ha battuto per 2-3 il Wolverhampton. Superato il Chelsea, battuto clamorosamente per 2-5 in casa dal West Bromwich. Del k.o. dei Blues approfitta anche il Liverpool, che ha travolto per 0-3 l’Arsenal. Mezzo passo falso invece per Tottenham e Everton, rispettivamente contro Newcastle e Crystal Palace.

RISALITA WBA PER EVITARE LA CHAMPIONSHIP – Nella parte centrale della classifica da segnalare il 3-1 dell’Aston villa sul Fulham, il successo del Leeds sullo Sheffield United per 2-1 e il 3-2 del Southampton contro il Burnley. Nessuna vittoria invece da parte delle ultime formazioni della classifica, tranne il già citato clamoroso 2-5 del West Bromwich in casa del Chelsea. Un successo che tiene ancora accese le speranze salvezza dei Baggies, anche se il quartultimo posto – occupato dal Newcastle – è ancora distante 8 punti.

RISULTATI 30ª GIORNATA

Chelsea-West Bromwich Albion 2-5

Leeds United-Sheffield United 2-1

Leicester City-Manchester City 0-2

Arsenal-Liverpool 0-3

Southampton-Burnley 3-2

Newcastle-Tottenham 2-2

Aston Villa-Fulham 3-1

Manchester United-Brighton 2-1

Wolverhampton-West Ham 2-3

Everton-Crystal Palace 1-1

CLASSIFICA

Manchester City 74

Manchester United 60

Leicester City 56

West Ham 52

Chelsea 51

Tottenham 49

Liverpool 49

Everton 47

Aston Villa 44

Leeds United 42

Arsenal 42

Crystal Palace 38

Southampton 36

Wolverhampton 35

Burnley 33

Brighton 32

Newcastle 29

Fulham 26

West Bromwich Albion 21

Sheffield United 14