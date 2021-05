Juve-Milan -1: il paradosso di Szczesny, titolare indiscusso e sul mercato

C’è un grosso paradosso nella Juventus del futuro. Perché dopo quattro anni ottimi come numero uno, Wojciech Szczesny è chiaramente sul mercato. Non tanto per lo stipendio, comunque abbastanza alto considerando i 6,5 milioni di euro netti a stagione che percepisce, bensì per la possibilità registrare una buona plusvalenza. L’unico problema, nel calcio post Covid, è riuscire a trovare qualcuno che ha intenzione di investire molti milioni su un portiere che, nelle ultime annate, ha sì trovato una convinzione e una dimensione diversa, tra i top mondiali, ma che ha comunque 31 anni e un ingaggio molto alto.

NIENTE BORUSSIA DORTMUND - In questo senso per i tedeschi è un problema. Nelle intenzioni c’era anche quella di prendere un portiere, ma di un’altra età e magari con un ingaggio lievemente più basso. I milioni che percepisce Szczesny sono un limite per una squadra che ha chiesto a tutta la rosa di abbassarsi lo stipendio del 10%. Dunque i gialloneri non possono essere una destinazione per Sczeszny, mentre la Juve continua a cercare un’alternativa che non è poi così semplice: il Tottenham cerca un numero uno, l’Arsenal potrebbe (ma Szczesny c’è già stato) e il domino dei portieri non è nemmeno caldissimo per trovare facilmente un’altra destinazione.