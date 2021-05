Juventus-Inter, il valore della rosa è simile. Handanovic costa solo 2,5 milioni

Fino a una stagione fa la discrepanza era pazzesca. Ora Inter e Juventus sono relativamente vicine con il valore della rosa - con dati Transfermarkt - perché i nerazzurri si fermano a 618,3, circa 60 milioni in meno rispetto alla Juventus. Il più costoso è Romelu Lukaku, mentre Cristiano Ronaldo è solamente il quinto giocatore bianconero in questa speciale classifica.

L’INTER - Detto di Lukaku, fa specie come non ci sia Hakimi nei primi cinque, anzi, sei. Skriniar, de Vrij e Bastoni valgono 55, mentre l’ex Borussia Dortmund e Real Madrid è “solamente” a 50. Il titolare meno costoso è Samir Handanovic, che ne vale 2,5, mentre Darmian ha fatto uno scatto in salita (7 milioni) uno in più rispetto aad Arturo Vidal. È una squadra non giovane: da Alexis Sanchez in giù, ci sono 10 ultratrentenni con stipendi molto alti.

LA JUVENTUS - Il meno costoso è ovviamente Gianluigi Buffon che, nell’ultima di campionato, ha mantenuto a galla i bianconeri grazie al rigore parato a Domenico Berardi. Il più costoso è ovviamente Matthijs De Ligt, che ha anche 21 anni, mentre il podio è composto da Federico Chiesa, anni ventitré, e Paulo Dybala: l’argentino sta entrando nell’ultimo anno di contratto, non sarà troppo semplice per la Juve capire cosa fare. A differenza dell’Inter ci sono solamente quattro over 30.

INTER 618,3

Lukaku 90

Martinez 70

Barella 60

de Vrij 55

Bastoni 55

JUVENTUS 678,1

De Ligt 75

Dybala 60

Chiesa 60

Ronaldo 50

Morata 50