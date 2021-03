Le grandi scadenze: Calhanoglu, protagonista da 10. Ma senza un finale scritto

Tra le grandi telenovelas di questa travagliata stagione, c'è sicuramente quella di Hakan Calhanoglu e di un rinnovo che ancora non è arrivato col Milan. E chissà si arriverà. Il turco era partito dalla richiesta di sei milioni ma dopo diversi incontri con la dirigenza milanista la richiesta si è abbassata. Il Milan ha messo sul piatto 4 con bonus e aspetta di strappare il si finale del numero dieci, che proprio nell’ultima gara prima della sosta per le nazionali ha trovato il suo primo gol del 2021.

Il turco non è convinto Nonostante la proposta, Calhanoglu però non appare convinto dalla cifra da 4 milioni netti fino al 2025 che Maldini e Massara hanno messo recentemente sul piatto. Giugno è sempre più vicino e una soluzione non è stata ancora trovata. Il club rossonero ci proverà in tutti i modi ma quel che arriva dal giocatore è che vorrebbe sentirsi anche economicamente trattato da top player e che questo suo status venga riconosciuto dal club. Possibile un'intesa sui 5, questa può essere la cifra chiesta e richiesta da Calha. E in caso d'addio? Le proposte al 10 non mancano mentre il Milan dovrebbe chiaramente andare a spendere soldi importanti sul mercato, perdendo una certezza e rischiando di prendere una scommessa.