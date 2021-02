Le pagelle di Barrow: eccolo il centravanti che serve. Prova anche l'assist

Partita da migliore in campo per Musa Barrow, con un derby dell'Emilia che viene stravinto dal Bologna contro il Parma. Segna i due gol del vantaggio, mettendo in discesa la sfida già nel primo tempo. Oltre a segnare lavora per la squadra e cerca anche l'assist per Orsolini - che però non riesce a sfruttare. Però è una manna dal cielo per i rossoblù, visto che non è arrivato il centravanti tanto cercato. Per la Gazzetta, dopo i due gol di un anno fa alla Roma, questa doppietta gli dà la patente di numero 9.

TMW - 7,5

Gazzetta dello Sport - 8

Corriere dello Sport - 8

Tuttosport - 7,5

Corriere della Sera - 8