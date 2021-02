Le pagelle di Cristiano Ronaldo: come il terzo tempo di Lebron James. Ritorno al gol

I due gol sbagliati a porta vuota nel primo tempo non incidono sul risultato quanto i due segnati nella stessa frazione. Così Cristiano Ronaldo si riprende la Juventus, prima con un meraviglioso movimento dietro le spalle dei difensori, perfetto per arrivare sul pallone con il contagiri messo in mezzo da un Alex Sandro in versione Lukaku per Lautaro. Poi sembra Lebron James, come spiega Il Corriere della Sera che sbaglia il tiro da tre ma si riprende tutto con un alley oop in terzo tempo per rompere il canestro. Va più volte vicino al 3-0, a due distanze da Pelè. La grande notizia è il risveglio dopo tre partite a secco di reti, una rarità.

TMW: 7,5

Gazzetta dello Sport: 8

Corriere dello Sport: 8

Tuttosport: 8

Corriere della Sera: 7,5