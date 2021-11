Le pagelle di Abraham: costato 40 milioni per passeggiare. Esce tra i fischi

Tammy Abraham rischia di diventare un problema per la Roma. Ancora senza gol nel pareggio per 2-2 in Conference League contro il Bodo Glimt e con Mourinho letteralmente infuriato per la sua prestazione. La Gazzetta dopo aver sottolineato i 40 milioni che la Roma ha sborsato per averlo in rosa, scrive che "passeggia per il campo, continua a girare a vuoto ed esce tra i fischi". Il Corriere dello Sport sottolinea come "combina molto di più il ripescato Mayoral nei minuti finali". Tuttosport aggiunge che "l'involuzione continua" mentre Il Messaggero mette l'accento sul momento del cambio quando "esce tra i fischi". VoceGiallorossa scrive che "vaga per l'attacco. Mourinho non ne può più e lo leva tra i fischi del pubblico". Infine TMW chiude scrivendo che il suo è "un periodo no".

I voti

TMW: 4,5

Gazzetta dello Sport: 4,5

Corriere dello Sport: 4,5

Tuttosport: 5

Il Messaggero: 4

VoceGiallorossa: 4,5