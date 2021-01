Le pagelle di Acampora: da raccattapalle nel vecchio San Paolo al gol. Notte indimenticabile

Una gioia effimera in una serata che comunque ricorderà. Da bambino faceva il raccattapalle a bordo campo nell'ormai vecchio San Paolo, ieri ha giocato (bene) nel nuovo stadio intitolato a Diego Armando Maradona e si è regalato un gol e un assist. Meglio di così, Gennarino non poteva fare. "Un ex con qualche rimpianto", scrive Tuttosport, che gli concede un bel 7 in pagella.

I VOTI

Tuttomercatoweb.com 6,5

La Gazzetta dello Sport 6

Corriere dello Sport 6,5

Tuttosport 7