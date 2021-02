Le pagelle di B. Mayoral - Da risorsa a peso: non sarebbe stato meglio iniziare con Dzeko ieri?

vedi letture

"Il suo problema è che non c'è profondità per andare. Avulso, mai in partita". Dopo tanti elogi, a Benevento arriva una bocciatura per Borja Mayoral. Siamo sicuri che contro una squadra così blindata non fosse meglio puntare su Dzeko dal 1'? Si chiedono inevitabilmente tutte le testate, locali e nazionali, questa mattina. "Contro le difese chiuse stenta. Era già successo", conferma difatti anche il Corriere dello Sport. Prova impalpabile stavolta per l'attaccante spagnolo, che non ha funzionato né come unico terminale offensivo né in coppia con l'ex capitano giallorosso.

TMW: 5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 5,5

VoceGiallorossa: 5