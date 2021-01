Le pagelle di Ballardini - Concreto e pragmatico: se continua così, onorificenza a Genova certa

vedi letture

"Continuando così un'onorificenza a Genova è certa. Si mette a 5 e guida, parlando tanto, i suoi". La Gazzetta dello Sport di questa mattina premia con un bel 7 in pagella mister Davide Ballardini, pronto a realizzare un nuovo miracolo sportivo sulla panchina del Genoa. "Concreto, pragmatico, ancora una volta il suo Genoa vive in difesa ma il fine giustifica sempre i mezzi", è difatti la conferma nel voto e nel giudizio del Corriere dello Sport. Contro il Cagliari il suo Grifone ha offerto d'altronde un'altra prova di grande carattere, soffrendo con le unghie e con i denti dopo il vantaggio per riuscire ad aggiudicarsi tre punti vitali per il prosieguo del campionato e la corsa salvezza.

TMW: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 6