Le pagelle di Bisseck - Difensore centravanti. Sembra quasi che Inzaghi lo preferisca a Pavard

"Vien quasi da dire che Inzaghi l'abbia preferito a Pavard: non è proprio così, ma il tedesco ha ormai conquistato la fiducia del tecnico. E la ripaga abbondantemente: la traversa gli nega il gol capolavoro, se lo riprende con una gran zuccata e sfiora il bis. Dietro tanti anticipi". È sicuramente meritato il 7,5 in pagella ottenuto da Yann Bisseck sulle colonne di TMW (e su tutte le altre testate nazionali) per la sua convincente prova contro il Lecce. "Gol pesantissimo, una traversa, un quasi-gol sventato da Falcone. Praticamente un centravanti... Sta crescendo, in personalità e sicurezza tecnica", è l'analisi de La Gazzetta dello Sport. "Deve badare agli scatti di Banda, ma alla lunga è anche il più pericoloso dei suoi in attacco. Se non impegna Falcone, colpisce la traversa e poi gonfia anche la rete", aggiunge il Corriere dello Sport. Ma il giudizio resta lo stesso per tutti, fuorché per L'Interista (voto 8).

TMW: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7,5

L'Interista: 8