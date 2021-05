Le pagelle di Consigli: gelido su Muriel. Rivincita da ex dopo diluvi di gol

vedi letture

L'ex di turno si prendere una bella rivincita. È Andrea Consigli il migliore in campo del Sassuolo contro la sua ex squadra, l'Atalanta. Voto 7,5 da La Gazzetta dello Sport: "Rivincita dopo diluvi di gol: dice no due volta a Malinovskyi e due a Hateboer, gelido su Muriel. 19° gol parato in serie A". Stesso voto da TMW: "L'ex di giornata mette i suoi guantoni sul pareggio finale, neutralizzando il rigore di Muriel arrivato dopo l'espulsione di Marlon che ha ristabilito la parità numerica. Ottimi anche i suoi interventi su Hateboer ad inizio ripresa e su Malinovskiy nel finale.

TMW - 7,5

Gazzetta dello Sport - 7,5

Corriere dello Sport - 7,5

Tuttosport - 7,5

Corriere della Sera - 7,5