Le pagelle di Conte: tutti stanchi, lui compreso. L'Inter perde anche per discutibili decisioni

Cade l'Inter, cade Antonio Conte contro la sua grande ex. Ma dai quotidiani non arrivano grosse bocciature, eccezion fatta per La Repubblica (voto 5): "Segue la partita a braccia conserte, senza trasmettere nulla ai suoi". Mezzo punto in più da Il Giornale perché "la squadra lotta comunque". Per La Gazzetta dello Sport il tecnico nerazzurro merita la sufficienza: "Comprensibilmente tutti stanchi, di testa forse più che nel fisico. Anche il tecnico". Stesso voto dal Corriere della Sera perché l'Inter "perde anche per discutibili decisioni".

I VOTI DI CONTE

TMW: 5,5

La Gazzetta dello Sport: 6

Corriere della Sera: 6

La Repubblica: 5

Il Giornale: 5,5