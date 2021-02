Le pagelle di Di Carmine - Titolare perché c'è un gran bisogno là davanti. Ma non va oltre il 5,5

vedi letture

Un esordio sicuramente da cancellare al più presto: il suo Crotone viene spazzato via dal Genoa e Samuel Di Carmine non riesce mai a trovare il pallone in area di rigore, seppur poco servito dai compagni. "Ha l'attenuante di essere arrivato da due giorni. Titolare, perché c'è un gran bisogno là davanti", è non a caso la lettura odierna de La Gazzetta dello Sport sulla prestazione da 5-5,5 in pagella dell'ex attaccante dell'Hellas Verona. Malino la prima, dunque, ma nel big match di domenica col Milan Di Carmine avrà almeno una settimana in più di allenamenti insieme ai nuovi compagni rossoblù.

TMW: 5

La Gazzetta dello Sport: 5,5

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 5,5