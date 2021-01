Le pagelle di Dzeko - deludente e fuori dal gioco: non si carica la squadra sulle spalle

Immobile da una parte, Dzeko dall'altra. Quando si parla di derby, l'equilibrio non esiste e la bilancia si sposta tutta verso il laziale e anche ieri sera non ci sono state eccezioni. Il bosniaco si perde in una serata nettamente insufficiente con Il Corriere dello Sport che scrive: "Quando la squadra va in tilt il capitano non ci mette niente di suo". Per Il Messaggero, oltre a essere "deludente" nel corso della partita "non la vede quasi mai". Vocegiallorossa si rassegna scrivendo che "quando non è giornata c'è poco da fare" mentre TMW, per concludere, scrive: "Manca nel caricarsi sulle giganti spalle la squadra".

I voti:

TMW: 4,5

Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 4,5

Tuttosport: 5

Il Messaggero: 4,5

VoceGiallorossa: 4