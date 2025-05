Le pagelle di Gimenez - È tornato quello di febbraio: prenota una maglia da titolare per Roma

Al Milan il primo atto della doppia sfida contro il Bologna tra campionato e finale di Coppa Italia. I rossoneri piazzano l'ennesima rimonta e mettono a segno la quarta vittoria consecutiva, complicando la corsa Champions del Bologna trascinati da un super Santiago Gimenez. Dopo essere finito indietro nelle gerarchie di Conceicao, il centravanti messicano lancia un messaggio chiaro in vista della finale di Roma di mercoledì 14 maggio: a guidare l'attacco rossonero vuole esserci lui. E i suoi voti all'indomani della vittoria sui rossoblu non possono che essere tutti più che positivi, a partire dal 7,5 di TuttoMercatoWeb: "Impatto clamoroso sul match: assist non sfruttato da Joao Felix, gol e bis annullato ma la prima doppietta italiana è rimandata solo di pochi minuti. Maglia da titolare prenotata per Roma?".

Anche per Tuttosport, la sua è una prova da 7,5: "Segna una doppietta, candidandosi che titolare per la finale di Coppa Italia". "E’ tornato il Gimenez di febbraio, doppietta di grande qualità e un ingresso in campo che ha spaccato la gara. Tre gol e un assist nelle ultime tre gare", il commento invece del Corriere dello Sport-Stadio.

Il sito di fede rossonera MilanNews scrive: " Il gol di Venezia lo ha sbloccato e ritrova la rete casalinga facendosi trovare pronto e glaciale sull’assist di Pulisic. Dopo il periodo di difficoltà fisica e di adattamento, sta dimostrando di avere una buona condizione fisica e chissà che Sergio Conceiçao non inizi ad avere dei dubbi importanti su chi schierare mercoledì all’Olimpico, perché El Bebote son tre partite che lancia segnali. La PEC la manda con il gol del 3-1, da bomberone vero: controllo, dribbling nello stretto e diagonale di destro in porta e prima doppietta italiana per lui". Sale infine ad 8 La Gazzetta dello Sport che giudica così il Bebote: "Entra e segna come a Venezia. Stavolta però di reti ne fa due: è a quota sei in rossonero. Ha ritrovato la fiducia dopo un momento no"

Le pagelle di Santiago Gimenez

TuttoMercatoWeb.com: 7,5

Gazzetta dello Sport: 8

Tuttosport: 7,5

Corriere dello Sport: 7,5

Corriere della Sera: 7,5

La Repubblica: 7,5

Milan News: 7,5