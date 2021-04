Le pagelle di Insigne: il rigore per spingersi oltre Diego. Da brividi

Per la Gazzetta dello Sport Lorenzo Insigne è il padrone del campo durante Napoli-Lazio: "il rigore per spingersi oltre Diego, che solo a pensarlo è da brividi", scrive il Corriere dello Sport. Infallibile dal dischetto dopo l'errore in Supercoppa contro la Juve, oltre alla doppietta mette in evidenza anche tanto spirito di sacrifico e fa 17 in stagione.

TMW: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 8

Tuttosport: 7,5

Corriere della Sera: 7.5

TuttoNapoli.net: 7,5