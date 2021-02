Le pagelle di Inzaghi: "Benevento squadra rognosa ma che sa costruire. E far male"

Il Benevento di Filippo Inzaghi continua ad impressionare in serie A. Anche ieri sul campo del Bologna, nonostante lo svantaggio immediato, i sanniti non si sono mai arresi ed hanno trovato il pari con Viola. Voto 6,5 da La Gazzetta dello Sport per mister Inzaghi: "Squadra rognosa, fastidiosa, ma che sa anche costruire. E far male". Stesso voto dal Corriere dello Sport: "Cerca di giocarsela fino alla fine, chiede ai suoi di non abbassarsi troppo".

TMW - 6

Gazzetta dello Sport - 6,5

Corriere dello Sport - 6,5

Tuttosport - 6

Corriere della Sera - 6,5