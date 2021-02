Le pagelle di Inzaghi: scelte migliori e cambi giusti. La Lazio ha un solo difetto

Inizia con l'undici tipo, finisce con la testa tutta rivolta al Bayern Monaco. Ma Simone Inzaghi merita un'ampia sufficienza nel successo della sua Lazio contro la Sampdoria. Arriva un 7 da La Gazzetta dello Sport perché "fa le scelte migliori all'inizio e poi opera i cambi giusti al momento giusto". Stesso voto dal Corriere dello Sport, per il carattere e per la centesima vittoria in Serie A della sua carriera. Mezzo voto in meno dal Corriere della Sera, secondo cui l'unico difetto è non aver chiuso la partita.

I VOTI DI INZAGHI

TMW: 6

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Corriere della Sera: 6,5

Tuttosport: 6