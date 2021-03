Le pagelle di Kessié: di ghiaccio come sempre, cancella la sconfitta con l’ottavo rigore

Ottavo rigore in stagione per Franck Kessie, centrocampista del Milan, che ieri, dal dischetto, ha evitato il KO ai rossoneri contro l’Udinese. “Per 90 minuti fa il compitino, ma è freddo”, scrive Tuttosport a corredo del 6,5 in pagella, voto condiviso anche dal Corriere dello Sport: “Cancella la sconfitta trasformando l’ottavo rigore della sua annata”. Si sale a 7 sulle nostre pagine e su quelle della rosea: “L’asticella si alza, ma Franck resta di ghiaccio come sempre”.

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 6,5

Tuttosport: 6,5

Corriere della Sera: 7

MilanNews: 6,5