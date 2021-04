Le pagelle di Kessié: uomo-ovunque e goleador. Fategli il rinnovo prima che sia troppo tardi

Dopo alcune prove così così, Franck Kessié torna con una grande prestazione contro il Parma. E' uomo-ovunque del Milan e trova il decimo centro in Serie A con un grande inserimento. Per La Gazzetta dello Sport è lui il migliore in campo, voto 7: "E' ovunque, in difesa a dare una mano, a centrocampo a impostare e in attacco a concludere". Stesso punteggio dal Corriere dello Sport: "Conferma di essere uno dei migliori centrocampisti della A". Tuttosport, ricordando la doppia cifra in campionato, nella pagella dell'ex Atalanta dà un consiglio al Milan: "E fategli 'sto rinnovo, prima che sia troppo tardi".

I VOTI DI KESSIE'

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7

Tuttosport: 6,5