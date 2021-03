Le pagelle di Kokorin: ha quasi un tempo. Spaesato e fuori forma, mai in gara

vedi letture

38 minuti in campo senza lasciare il segno. È questo il bilancio di Aleksander Kokorin, subentro decisamente anonimo della Fiorentina nella sconfitta contro la Roma. “Mai in gara”, scrive Tuttosport, mentre il Corriere dello Sport approfondisce: “Per la prima volta da quando è in Italia ha quasi un tempo a disposizione, ma sembra spaesato, lontano da una accettabile condizione atletica”. Stessa musica, e 5 in pagella, anche sulle pagine de La Gazzetta dello Sport: “Mette lo zampino nel gol del pari e poi evapora”.

TMW: 5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 5

Corriere della Sera: 4

FirenzeViola: 5,5