Le pagelle di Locatelli: interdizione, palleggio, saggezza tattica. E la prima firma nel derby

Dopo il gol alla Sampdoria, il primo con la maglia bianconera, ne fa uno ancor più pesante per tempistica e per importanza: è Manuel Locatelli a decidere il derby di Torino. Col gol e una prova da 7, secondo noi di TMW, così come da La Gazzetta dello Sport ("La prima firma del derby") e dal Corriere dello Sport: "Basterebbe il gol per incoronarlo. Dentro c'è anche la gestione del gioco senza l'aiuto di un vero regista". Mezzo punto in più da Tuttosport: "Partita di straordinaria saggezza tattica, svolgendo uno straordinario lavoro di interdizione e palleggiando con eleganza". "Il pressing del Toro lo costringe a un primo tempo di stenti, ma guadagna yard nella ripresa, con tiro d'angolo".

I VOTI DI LOCATELLI

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7,5

Tuttojuve.com: 7,5