Le pagelle di Lukaku - Un tir da 300 gol a soli 27 anni. E la rosea avverte: "Occhio al City di Pep"

Trecento gol in carriera a soli 27 anni, numeri degni dei più grandi numeri 9 della storia del calcio. Una risposta alle ultime prestazioni opache, una doppietta per lanciare l'Inter in vetta alla classifica dopo 22 giornate. La giocata più bella è però l'assist per il gol del definitivo 3-1 firmato Lautaro. Si può riassumere così la straordinaria prestazione di Romelu Lukaku nel big match di ieri sera contro la Lazio, con voti meritatamente tra l'8 e il 9 in pagella sia a livello locale che nazionale. "Non aveva mai segnato contro la Lazio e infrange il tabù firmando una doppietta che lo fa salire a quota 300 tra club e nazionale. Nel 2020-21 è già a 22 ed è primo in classifica dei cannonieri con Ronaldo: la mini crisi delle ultime settimane è alle spalle. Aggiunge l'assist del 3-1 e tante azioni in cui è fondamentale per far salire la squadra", è non a caso la lettura odierna del Corriere dello Sport sulla prova del centravanti belga. Con un monito importante che arriva invece dalle colonne de La Gazzetta dello Sport: "Preciso come un rigore, freddo come un destro sul filo del fuorigioco, potente come un tir addosso al povero Parolo. Che dire di Romelu? Il periodo nero è ale spalle, CR7 agganciato in testa alla classifica cannonieri, decisivo anche contro una grande: la crioterapia a casa gli ha fatto bene, quella naturale di San Siro ha portato i compagni in testa. Appunto per l'Inter di domani: blindate Lukaku dagli occhi del City di Guardiola".

