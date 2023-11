Le pagelle di Mazzarri: (ri)parte col piede giusto. Lascia giocare la squadra come sa

Ritorno col botto per Walter Mazzarri. Il suo Napoli trova la vittoria superando 2-1 l'Atalanta. "Buona la prima - il commento della Gazzetta dello Sport -. Del suo ci mette la grinta e fa bene a lasciar giocare la squadra come sa. Il Napoli con tanti uomini a mezzo servizio in campo fa la partita, e quando va in sofferenza nella ripresa lui azzecca i cambi". "In meno di una settimana al completo (o quasi) restituisce al Napoli l’anima e la lucidità per lottare, colpire e reagire - l'analisi del Corriere dello Sport -. L’intensità deve crescere, certo, ma il lavoro è cambiato da poco e almeno la squadra non è sparita dopo un tempo. I gol e le prestazioni di Kvara ed Elmas sono il simbolo del cambiamento. Insieme con la linea alta, il possesso, l’organizzazione e il sorriso dei giocatori. Il bis lo costruiscono tre cambi: sono segnali". Questo il commento di TMW: "In dieci giorni non si può fare molto, ma sicuramente è riuscito a dare una scossa mentale alla squadra. Questo, ma non solo questo, perché a Bergamo il Napoli gioca con grande aggressività, con i reparti corti. Certo, soffre pure, soprattutto nella ripresa, vuol dire che c'è ancora tanto da fare, ma in così poco tempo non si poteva chiedere di più. E poi la vince con i cambi: magari è solo un caso, ma il 2-1 porta le firme di Osimhen ed Elmas, usciti dalla panchina".

LE PAGELLE

TuttoMercatoWeb.com: 7

Gazzetta dello Sport: 7

Tuttosport: 7

Corriere dello Sport: 7

Il Mattino: 7

TuttoNapoli.net: 8