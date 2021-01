Le pagelle di Muriqi: alla fine lui. Non trova ancora un gol tutto suo, impreciso nel primo tempo

Gol di Vedat Muriqi, anzi no. La Lazio passa sul Parma in Coppa Italia grazie a un autorete del portiere Colombi, anche se la partecipazione all’azione del centravanti, impreciso nella prima frazione di gioco, è stata decisiva. Così, voti positivi per il kosovaro. 6,5 per La Gazzetta dello Sport: “Non trova ancora un gol tutto suo, ma procura l’autogol”. Lo stesso per il Corriere dello Sport: “Alla fine lui. Poteva sparare più convinto nel primo tempo”. Solo la sufficienza sulle pagine di Tuttosport: “Partecipa bene alla manovra, ma sbaglia troppo sotto porta. Si rifa con la rete del 2-1 anche se è autogol di Colombi”.

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 6,5

Tuttosport: 6

Corriere della Sera: 6,5

LaLazioSiamoNoi: 6,5