Le pagelle di Osimhen: il re leone d'Africa conquista l'Europa. C'è la sua firma sugli ottavi

Victor Osimhen è tornato a segnare nella notte di Champions League. Contro il Braga il Napoli è riuscito a vincere 2-0 e la prova del nigeriano è da 6,5 per La Gazzetta dello Sport: "Il tocco vincente è quasi casuale, ma vale lo stesso. Anzi, è più luccicante dopo il Pallone d'Oro africano. Cerca il gol come ai bei tempi, ma gli manca la brillantezza". Stesso voto per il Corriere dello Sport: "Il re leone d’Africa conquista l’Europa: c’è anche la sua firma sugli ottavi. Un graffio, per come la mette dentro divorando spazio e avversari con tanto di carambola. Primo gol in Champions della stagione (l’ultimo il 18 aprile); il secondo lo svirgola".

Si alza la sua valutazione con il 7 di Tuttosport: "Nemmeno il tempo di trovare un posto nella bacheca di casa al Pallone d’Oro africano ritirato qualche ora prima, che fa capire a tutti perché per De Laurentiis il suo valore aumenti di partita in partita. Sull’assist di Natan si avventa come può, segnando la rete del 2-0. Nell’anno solare 2023 ha preso parte a 31 reti del Napoli (28 gol, tre assist)". Non cambia il voto del Corriere della Sera e di TuttoNapoli: "Dopo la gioia immensa del Pallone d’Oro africano, Victor spegne le polemiche (sterili) sul suo viaggio e timbra il cartellino del gol. Che è quello che deve fare più di ogni cosa. Sei grande Victor". Infine è da 6,5 per TMW: "Non è scattante come al solito, ma questo non gli impedisce di timbrare il cartellino. La voglia di festeggiare la conquista del Pallone d'Oro africano è più forte delle scorie che la notte di Marrakech ha portato con sé".

I voti

TMW: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 6,5

Corriere della Sera: 7

Tuttosport: 7

TuttoNapoli: 7