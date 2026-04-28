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Leasing non pagato a Mercedes, denunciato Victor Osimhen

Leasing non pagato a Mercedes, denunciato Victor OsimhenTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 06:55Altre Notizie
Redazione TMW
fonte IL GIORNO - www.ilgiorno.it
Nelle scorse ore, il legale rappresentante della Mercedes-Benz Financial Services Italia spa ha presentato una querela contro Osimhen

La Mercedes denuncia Osimhen: 90mila euro di arretrati per una Gle presa in leasing
Il contratto sottoscritto nel 2023, le rate non versate e il suv non restituito alla scadenza dell’accordo. Un mese fa il calciatore ex Napoli è stato fotografato a Lagos al volante di una Lamborghini.
L'accusa a Victor Osimhen è di appropriazione indebita per un contratto di leasing che, secondo la casa automobilistica di Stoccarda, non sarebbe stato onorato nella sua maggior parte. Secondo la denuncia, infatti, esiste un arretrato di rate mai saldate da Osimhen: ammonterebbe a 90mila euro circa.

Difficile da credere per un calciatore ricchissimo che al Galatasaray, sostengono i rumors di mercato, incassa uno stipendio annuale faraonico che scollina ampiamente quota 18 milioni di euro. E in ogni caso, prima di approdare in Turchia, il centravanti nigeriano Victor James Osimhen non se la passava malissimo neanche a queste latitudini, per usare un eufemismo: percepiva 10 milioni per vestire la maglia del Napoli, condotto al terzo scudetto nella stagione 2022-23.

Eppure, stando a quanto risulta al Giorno, il ventisettenne nativo di Lagos è stato denunciato per un presunto debito a quattro zeri. Nelle scorse ore, il legale rappresentante della Mercedes-Benz Financial Services Italia spa ha presentato una querela contro Osimhen alla stazione Crescenzago dei carabinieri.

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