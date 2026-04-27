Osimhen punge il Fenerbahce: "Abbiamo faticato più negli allenamenti che in partita"

Il Galatasaray si avvicina sempre di più al titolo nella Süper Lig dopo aver travolto 3-0 il Fenerbahçe nel derby della 31ª giornata. Decisivi i gol di Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz e Lucas Torreira, che permettono ai giallorossi di salire a 74 punti e portarsi a +7 in classifica.

Nel post-partita, l'ex Napoli è stato tra i protagonisti anche davanti ai microfoni. L’attaccante ha innanzitutto ringraziato lo staff medico: "Il ritorno al 100% era impossibile, ma mi hanno preparato benissimo a livello psicologico. Tutta la squadra ha lottato con grande determinazione. Siamo orgogliosi della prestazione e felici per la vittoria". Il nigeriano ha poi ribadito la fiducia nei propri mezzi: "Segnare contro chiunque è il mio lavoro, e so farlo bene".

Non è mancata una frecciata indiretta agli avversari, soprattutto in merito alle polemiche sul tutore protettivo utilizzato durante la partita: "Non capisco certe critiche. Devi affrontare la squadra migliore del campionato e ti lamenti di questo? Io ho fatto il mio, ho segnato. Questo è ciò che conta".

Guardando al finale di stagione, Osimhen ha sottolineato l’importanza di mantenere alta la concentrazione: "Dopo la delusione in coppa ci siamo parlati e abbiamo reagito. Negli ultimi allenamenti abbiamo lavorato con ancora più intensità. Con tutto il rispetto per l’avversario, abbiamo faticato meno oggi che in allenamento".