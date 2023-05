Le pagelle di Pellegri: dal 7 al 4.5. Polemiche per l'esultanza dopo il gol: non si fa

Voti contrastanti per Pietro Pellegri al termine di Sampdoria-Torino 0-2. Nonostante il gol, tante insufficienze per il centravanti granata e la prestazione in campo non c'entra. "Ha sbagliato dopo il gol a esultare provocando i tifosi, ma anche i giocatori avversari. Non lo doveva fare", scrive 'Torinogranata'. Si legge sulla 'Gazzetta dello Sport': "Non si fa. Ed è un peccato perché il gol premia l'impegno. Condizionato dal suo tifo genoano, si lascia andare a una provocazione gratuita".

Le pagelle di Pietro Pellegri

TMW: 7

Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 6

TorinoGranata: 4.5