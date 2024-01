Le pagelle di Pioli - Il doppio play funziona: scelte giuste ed efficaci a differenza dell'Atalanta

"Per qualche minuto rivede i fantasmi di un anno fa, quando la Roma rimontò due reti in pieno recupero. Il Milan però supera il momento difficile e vince con pieno merito, consolidando il terzo posto e dimenticando, per una notte, la delusione dell'eliminazione in Coppa Italia. Ringrazia i francesi: i tre marcatori e il portiere sono i migliori. Le scelte nella ripresa portano i frutti sperati, a differenza di quanto accaduto contro l'Atalanta". Su TMW abbiamo analizzato così la vittoria per 3-1 del Milan di mister Stefano Pioli contro la Roma, accanto al suo 6,5 in pagella. Voto 7 per La Gazzetta dello Sport: "Se non si fosse capito, con Mou domina. Un bel Milan con la palla, costruisce sereno e crea occasioni. Il doppio play Adli-Reijnders funziona". Conferma il giudizio anche il Corriere dello Sport: "Il Diavolo consolida il terzo posto, vincendo per la quinta volta consecutiva a San Siro. Stavolta i rossoneri badano al sodo: pochi rischi dietro ed efficacia in avanti", si legge sul quotidiano romano.

TMW: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7

MilanNews: 7