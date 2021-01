Le pagelle di Pioli: surclassato da Gasp, sbaglia la mossa Meité. Milan rischia il contraccolpo?

vedi letture

Viene surclassato da Gasperini. Non paga la scelta Meitè, prova a correre ai ripari nella ripresa ma quando è già troppo tardi. Così scriviamo noi di TMW su Stefano Pioli, uscito sconfitto ieri contro l'Atalanta. Il voto in pagella è 5, per lui e per il Milan, e La Gazzetta dello Sport è d'accordo: "Non ha saputo evocare la rabbia mostrata in emergenza con la Juventus". Il Corriere dello Sport evidenzia la mossa sbagliata Meité, il Milan non la vede quasi mai. Stesso voto dal Corriere della Sera: "Il rischio contraccolpo esiste, serve una reazione immediata".

I VOTI DI PIOLI

TMW: 5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 5

Corriere della Sera: 5

Tuttosport: 5