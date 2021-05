Le pagelle di Pirlo: ha il coraggio di richiamare Ronaldo ed è bravo nella gestione in dieci

La Juventus batte l'Inter, nonostante un secondo tempo giocato in dieci uomini per l'espulsione di Bentancur. Ma è proprio con l'uomo in meno che la squadra ha saputo compattarsi, grazie anche agli accorgimenti tattici di Andrea Pirlo. Il mancato scudetto, secondo La Gazzetta dello Sport (voto 6,5), non è del tutto colpa sua, "dire che sia il primo responsabile è troppo. Ieri mosse giuste". Il Corriere della Sera lo premia con mezzo punto in più: "Ha il coraggio di richiamare Ronaldo e in dieci aggiusta la squadra al meglio". Sufficienza da La Repubblica e Il Giornale: "Buona soprattutto la gestione della squadra quando è rimasta in dieci".

I VOTI DI PIRLO

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere della Sera: 7

La Repubblica: 6

Il Giornale: 6