Le pagelle di Pirlo: la Juve non lo segue più. Incredibile che non trasmetta orgoglio

Se quella di ieri sera sia stata l’ultima partita di Andrea Pirlo da allenatore della Juventus, lo scopriremo nelle prossime ore. Di sicuro è stata una delle peggiori, tant’è che il voto più alto è il 4,5 del Corriere dello Sport: “Prende una lezione di calcio dal Milan di Pioli e ci sta. Non ci sta la tolta mancanza di gioco e di condizione”. 4 da La Gazzetta dello Sport (“Ha perso il filo, la Juve non lo segue più”) e anche da Tuttosport: “Incredibile come non sia riuscito a trasmettere alla squadra un minimo di orgoglio e di rabbia”.

TMW: 4

La Gazzetta dello Sport: 4

Corriere dello Sport: 4,5

Tuttosport: 4

Corriere della Sera: 4