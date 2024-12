Le pagelle di Rebic - Entra e ribalta la gara, è la mossa giusta per riacciuffare la Signora

Non poteva trovare momento migliore per sbloccarsi e segnare il primo gol con la maglia del Lecce. Ante Rebic in pieno recupero fa esplodere il Via del Mare e regala ai salentini un punto prezioso contro la Juventus. Voto 7 da La Gazzetta dello Sport: "È la mossa giusta per riacciuffare la Signora. Entra e si butta in avanti, mettendoci qualità, idee e tigna. Quinto gol alla Juve in carriera". Stesso voto dal Corriere dello Sport: "Un’occasione di testa in fuorigioco e il gol del pareggio. Meglio di così è difficile".

Voto 7 anche dal Corriere della Sera: "Si trova a meraviglia nel clima da rissa da saloon di fine partita. Entra e ribalta la partita". Anche per TMW l'attaccante croato merita 7 in pagella: " Il deus ex machina dei salentini che entra in campo e, dopo aver costretto Perin a una parata miracolosa, firma il gol del pareggio sul gong finale".

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7,5

Corriere della Sera 7