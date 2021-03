Le pagelle di Ronaldo: bella reazione, ma non è la stessa cosa. Perdonato da Calvarese

Tre gol, niente parole, un rosso mancato. Nella partita di Cristiano Ronaldo, mattatore nella vittoria della Juventus sul Cagliari, c’è di tutto. Anche parecchia amarezza per le scorie derivanti dall’eliminazione europea patita contro il Porto. E infatti La Gazzetta dello Sport si sofferma anche su quella “voglia che avrebbe dovuto esserci con il Porto. Bella reazione, ma non è la stessa cosa”. Voto 8 per la rosea, così come Tuttosport: “Si regala la seconda tripletta in campionato. Viene però colpevolmente perdonato da Calvarese”. Si scende a 7 sulle pagine del Corriere dello Sport: “Tripletta per rialzarsi dopo il tonfo europeo. Il voto si abbassa perché rischia l’espulsione”.

TMW: 8

La Gazzetta dello Sport: 8

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 8

Corriere della Sera: 8

Repubblica: 8,5

TuttoJuve: 8,5