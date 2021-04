Le pagelle di Ronaldo: sbaglia gol e nega sorrisi. La maglia era davvero per il raccattapalle?

vedi letture

La Juventus batte il Genoa, ma questo non basta a Cristiano Ronaldo per uscire sorridente dallo Stadium. Anzi, nella domenica bianconera, ha colpito la rabbia del portoghese, scuro in volto e protagonista del discusso lancio della maglia, verosimilmente a favore di un raccattapalle che gliel’aveva chiesta. Nessuna sufficienza, comunque. “Forse non ci sta più dentro. Forse cerca nuovi orizzonti”, ipotizza La Gazzetta dello Sport, mentre Tuttosport scrive: “Se non segna, il voto un po’ condizionato lo è. Tanto che esce dal campo negando sorrisi a chiunque”. E sull’episodio finale interviene anche il Corriere dello Sport: “Sbaglia un gol clamoroso colpendo il palo. Getta la maglia a terra dalla rabbia: era davvero per il raccattapalle?”.

TMW: 5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 5,5

Tuttosport: 5,5

Corriere della Sera: 5,5

TuttoJuve: 5