Le pagelle di Sensi: Cura Italia, più di un decreto. Forse ha conquistato un posto per l'Europeo

Entra e segna. Difficile chiedere di più a Stefano Sensi, ieri protagonista nel successo dell’Italia sulla Lituania. “Cura Italia, più di un decreto”, scrive il Corriere della Sera che gli dà 7 in pagella come Repubblica e anche La Gazzetta dello Sport: “Ieri potrebbe aver conquistato un posto per l’Europeo”. Si scende a 6,5 sulle pagine del Corriere dello Sport (“È un cambio benedetto, due minuti e segna”), si sale a 7,5 su quelle di Tuttosport (“Impiega meno di tre minuti per trovare la rete. Bravo davanti alla difesa a dettare i ritmi”).

TMW: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 6,5

Tuttosport: 7,5

Corriere della Sera: 7

Repubblica: 7