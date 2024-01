Le pagelle di Simeone: segna un gol da vero centravanti. Attaccante di scorsa a chi?

Impiega 23 minuti per lasciare il segno. Giovanni Simeone ha sbloccato il match di Supercoppa contro la Fiorentina vinto poi dal Napoli 3-0. "Attaccante di scorta a chi? - commenta la Gazzetta dello Sport - Ai numeri straordinari dell’anno scorso anno ne aggiunge altri: incredibile quest’anno in rapporto a minuti/gol. Seconda da titolare, un gol da centravanti di grande qualità".

"Mettiamola così, scherzandoci su: ha cancellato il debito accumulato con il Napoli nel 2018 - l'analisi del Corriere dello Sport - con la famosa tripletta dello scudetto perso in albergo. Era viola, all’epoca, e alla Viola ha spezzato le gambe in avvio con un gol splendido, tagliando tra Martinez e Biraghi. Mazzarri ha probabilmente capito definitivamente il valore del Cholito: lottatore vero e soprattutto centravanti di razza, nell’istinto e nei movimenti. E quanto sacrificio difensivo". Questo quanto scrive TMW: "Sfrutta un buco Iola e incrocia da centravanti navigato, mettendo in discesa la gara dei suoi".

LE PAGELLE

TMW: 7

Gazzetta dello Sport: 7

Tuttosport: 7

Corriere dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7

TuttoNapoli.net: 7,5